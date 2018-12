Conclusões

1 - Ninguém quer Estado a tutelar seja o que for. Mas sem ele, não há iniciativa nem empreendimento privado, confiante e explorador. Na hora de pedirem milhares e milhões, todos recorrem ao cofre estatal, e protestam se ele não se chegar à frente com as finanças públicas. Ameaçam encerrar portas e agitam com o desemprego;

2 - Em Portugal, só se é obrigado a usar colete colorido, em caso de acidente ou avaria na estrada. Os portugueses não sabem dar-lhe outra aplicação, e mesmo encravados nem sempre o utilizam. Tal falha é grave, não aumenta o salário, mas dá multa;

3 - As greves são boas para quem as faz e para levá-las como forma de pressão, à mesa de negociações. Para quem padece e morre por suas causas, de nada lhes servirão. O cemitério junta todos os pacíficos e sem caderno reivindicativo. A tampa do caixão é fechada antes de encerrar qualquer Acordo para os assistir;

4 - Há muito dinheiro em Portugal. Está é distribuído por sectores sócio-profissionais e grupos especiais, em percentagens de acordo com o estatuto que ostentam. Mais para os do costume, grandes corruptos, médios, e menos para os pobres do costume, e assim, haver igualdade nesse particular;

5 - Os Banqueiros e grandes Empresários, não vestem colete amarelo. Têm condutor, e usam fraque e gravata;

6 - Os desafortunados, às vezes, fazem a última viagem com camisa e fato. Conseguem por fim, irem calçados.Também às vezes têm direito a uma flor fora da lapela;

7 - Em Portugal quando acontece a casa vir abaixo, correm a por trancas à porta. Disponibilizam psicólogos por maior prudência!