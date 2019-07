Comportamento exemplar indiciado

O comportamento corajoso e exemplar da comandante alemã do navio com 40 migrantes a bordo, salvos da morte por

afogamento, foi presa(!). A Itália do ministro fascista e xenófobo, Salvini atinge o zénite da

esquizofrenia e da injustiça, já que através do Ministério Público, criminalizou-a porque aportou o seu barco em Itália, evitando assim, certamente,

mortes!

A UE não tem, lamentavelmente, força para demover o ministro do Interior italiano, autor da desumana perseguição. Nem quer ter... pois confirmou no cargo da presidência da Comissão Europeia, alguém com a elevada pressão de Salvini

e do grupo de Visegrado (Hungria, Polónia, República

Checa e Eslováquia), autocratas e iliberais que defendem uma política xenófoba de anti refugiados!

Ao invés, o Governo de Portugal nesta crise humanitária

tem-se distanciado muito da narrativa europeia da

criminalização pela invasão da imigração e dos refugiados.

Vítor Colaço Santos