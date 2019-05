Como “ver um boi à frente” e dizer que não viu!

É incrível!Independentemente da posição política, o que assistimos ontem no rescaldo dos resultados das Eleiçoes Europeias na Madeira, é de “bradar aos céus”, isto é, como, com números objetivos! se pode vir a publico “cantar” vitória? O Partido Socialista ganhou na Madeira ontem? Ganhou o quê? Em 11 concelhos ganhou 2, repito 2! Logo ontem perdeu, e é muito provável que perca outra vez, no dia 22 de setembro (penso que vai perder mesmo!) Eu até acho que a reação de ontem foi de “pânico”: o PS está a se preparar para ver o poder na Madeira por um canudo!

Não “querer ver um boi” à nossa frente, quando temos inteligência e visão, é pior que ser cego!