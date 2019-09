Comentador político

- Muito boa tarde. Dá licença, Sr. Joaquim?

- Faça o favor de entrar. O que deseja de mim?

- Sou formado em Comunicação e venho responder ao anúncio de um colaborador para a vossa Redação.

- Muito bem. E dentro da Comunicação tem algo que sinta, assim, uma maior vocação?

- Presunção à parte – até porque é algo inconveniente – dentro da Comunicação sinto-me bem em qualquer vertente. Mas, para ser muito sincero consigo, onde me sinto melhor é em COMENTADOR POLITICO!

- Está admitido. Não vale a pena conversarmos mais. A partir de amanhã já aguardo um seu comentário sobre as últimas Eleições Regionais. Seria muito importante e significativo se já opinasse sobre a constituição do novo elenco governativo.

- Sr. Joaquim isso será uma honra para mim. E se Vossa excelência não se importar já mesmo agora podemos começar.

- Olhe, não é para o elogiar, mas desde já admiro a sua vontade de trabalhar.

- Então, vamos lá iniciar:

- Como já era de esperar todos os partidos saíram a ganhar. Uns venceram- embora ficando com um pouco de azia – por não conseguirem a maioria; outros, tiveram o melhor resultado de sempre, contando com a ajuda dos votantes dos partidos mais pequenos, como se tornou evidente. Outros tiveram uns belíssimos resultados mesmo perdendo quatro deputados. Mas como a possibilidade de chegarem ao governo lhes é dada esqueçamos os deputados que foram para casa. Houve outro partido, coitado, que perdeu também uma data de deputados. Contudo, já decidiu e, muito bem, que não fará alianças ou coligações com ninguém. Ficarão na Assembleia, sentados, a fiscalizar o trabalho dos outros deputados. Os outros colegas não eleitos – foram postos a mexer – ficarão cá fora incumbidos de fiscalizar o que os seus colegas eleitos vão fazer. Atitude nobre, verdadeiramente de enaltecer.

Os votantes do Bloco de Esquerda votaram no Partido Socialista, digamos, como reconhecimento, da amizade que com eles têm no continente e, como resultado: foram pelas “canas adentro”! Relativamente ao eleitorado do PCP, que também optou pela mesma gentileza, safou-se por uma “unha-negra”.

Quanto aos outros partidos novos e pequeninos, houve um lapso por parte do eleitorado. Julgaram que eles estavam ali na lista como convidados e não como partidos a serem votados.

Muitos madeirenses – mesmo os mais inteligentes - nunca imaginaram que havia quase duas dezenas de concorrentes.

- Quanto à constituição do novo Governo Regional. Nada mais fácil, nada mais natural.

Aquilo que nos parece que seria mais interessante para o CDS, mais conveniente, seria o Sr. Dr. Barreto em vice-presidente. Atendendo que o Sr. Dr. Albuquerque costuma andar mais fora do que dentro, a páginas tantas as pessoas não irão saber, afinal, quem é o Presidente. Jogada inteligente.

Quanto ao nosso particular amigo, José Manuel Rodrigues que, tal como nós, está ficando velhinho e já pouco se arrasta, o melhor seria o cargo de Secretário Regional SEM...PASTA!

Livrava-se para sempre do peso dos documentos.

Quanto ao restante elenco o que menos falta é gente competente.

Uma pasta cativante e que para a nossa economia muito importante é a do TURISMO.

É claro que, a eleita ou o eleito, mesmo pouco ou nada faça de jeito, o que é obrigatório – no mínimo- é falar inglês direito.

Em conclusão, podemos e devemos ter um governo de perfeição.

- Sim, senhor, da minha parte, como diretor, acho que o seu artigo está um primor!