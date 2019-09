Com amigos desses...

Como é possível a alguém de bom senso e na presença do Presidente do Governo sair com uma “bacorada” daquelas como aconteceu ao empresário de construção civil que segundo foi escrito terá pago o banquete que assinalou a abertura do túnel da Rª João Gomes? Em poucas palavras e para quem não viu o vídeo resume-se ao seguinte : uma jornalista da RTP1 perguntou ao Presidente do Governo Regional quem pagava aquele banquete ao que o brilhante senhor empresário e do alto( não muito , é certo) da sua pseudo importância e talvez julgando que teria piada disse apontando de dedo em riste para a jornalista : VOCÊ! A jornalista e muito bem só lhe disse o seguinte : os impostos dos contribuintes madeirenses!? Bastou esta resposta para calar o dito cujo que ficou de sorriso amarelo talvez percebendo a gafe que tinha cometido perante o semblante carregado do Dr. Miguel Albuquerque que como é obvio não achou piada nenhuma e deve ter imediatamente percebido que aquela cena lhe ia custar alguns dissabores. Já não bastava todos sabermos do que se passa nas Ribeiras só faltava mesmo mais uma triste figura como aquela . É bem verdade que com amigos destes o Dr. Miguel Albuquerque não precisa mesmo de inimigos ou de adversários. Diz-me com quem andas dir-te-ei quem és !!!!