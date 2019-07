Colômbia 0 (4p) vs Chile 0 (5p)

O VAR ainda fez o seu papel ao intervir e bem para anular dois golos ao Chile. No entanto a Colômbia de Carlos Queirós regressa a casa, após ter exibido um bom futebol, mas insuficiente para seguir em frente na Copa que se joga no Brasil. Numa partida bem disputada, a selecção chilena foi superior mas não o bastante também, para resolver o jogo no tempo regulamentar, que só nos penaltis é que o conseguiu. Num estádio igual aos demais em que apresentam relvados em más condições, Messi disso se tem queixado, as equipas ainda assim esforçaram-se para mostrarem o seu valor e a vontade de atingirem a vitória que lhes permitisse chegar ao pódio e ao título ambicionado - ser campeão da Copa América. Queirós merece elogios, e talvez mais qualquer coisa - ir mais além. Contudo ele pôs a Colômbia no caminho certo, e capaz de lá chegar mais tarde. Ele é um campeão!