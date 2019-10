Coerentes sempre!

A uma semana das eleições legislativas, um católico tem de estar seguro em quem vai votar se quer ser coerente com as suas crenças. Há ideologias que contradizem o cristianismo por maior bondade que aparentem.

O marxismo, por exemplo, pretende irradiar a pobreza o que em si é louvável e está de acordo com a Doutrina Social da Igreja. Aliás, o Papa Francisco, tem de um modo sistemático, condenado vivamente todo o capitalismo selvagem e toda e exploração humana que grassa o mundo actual. Mas, a forma como o marxismo combate essas desigualdades é anti – cristã porque nega a liberdade da pessoa humana e isto, porque os marxistas são materialista e, portanto, negam a existência de um Deus. Sem Deus é muito difícil explicar a dignidade da Pessoa Humana sobre toda a criação. Esta ideologia anula a vontade de cada um em benefício da sociedade no seu todo. E, se temos alguma dúvida é só ver o que se passa em Hong-Kong, na China e na Coreia do Norte.

Contudo, há outros partidos que não sendo marxistas, defendem leis contrárias à vida, como a Eutanásia ou o aborto que não são mais que homicídios que nunca deixaram de o ser por mais leis que sejam cridas para os despenalizar.

É certo que actualmente se vive com um pouco mais de folga financeira. Mas, isso não é tudo, Jesus chamou atenção que não podemos amar dois senhores a Deus e ao dinheiro é nestes momentos, um pouco complexos talvez, que manifestamos onde está o nosso coração. Por outro lado, ouvimos algumas críticas sobre a forma como foram conduzidas as políticas económicas no anterior governo. Eu própria também não estive de acordo com algumas das medidas contudo, não podemos esquecer que tudo começou com o desvario de outros governantes deixando o país à beira da banca rota!

O dia das eleições está a chegar e faço votos que nenhum católico vote em partidos que elaboram leis que ofendam Nosso Senhor que já está muito ofendido, como afirmou Nossa Senhora.

Maria Guimarães