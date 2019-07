CMF deixa banhistas em insegurança

Não posso deixar de demostrar a minha total insatisfação com a falta de seriedade e responsabilidade dos executivos da CMF, que colocam em risco a vida dos funchalenses e turistas que vão a banhos na praia do Areeiro.

Além da CMF não assegurar a segurança em prol dos banhistas desta excelente praia, comprometem a iniciativa do hotel Orca Praia, que todos os anos tem acrescentado valor ao espaço.

Pergunto: sendo este um assunto de segurança das pessoas, porquê é que os decisores da CMF estão desde 4 de abril para dar um parecer ao Hotel? Espero que não façam o mesmo que fizeram com a queda da árvore do Monte, em que as pessoas morreram e depois os decisores políticos da CMF atiram culpas para os técnicos.

Aliás, mentir aos funchalenses já está na moda por parte destes executivos da CMF. Relembremos o processo da nova ETAR do Funchal no Lazareto, que há 4 anos é promessa e ainda está no papel, para não falar do descobrimento do século que poluí a praia do gorgulho/gavinas, que pelos vistos não é só de uma descarga ilegal, mas também incompetência da CMF em capacitar a Estação Elevatória do Lido, que continuamente atinge o seu limite e descarrega para essa praia.

Já são poucas as águas balneares que os funchalenses podem usufruiu sem ter de pagar. E as que ainda o são, como é o caso da praia do Areeiro, a Câmara do Funchal, através da empresa Frente-Mar, é incapaz de garantir a presença de nadadores-salvadores, deixando os banhistas sem proteção e vigilância.

Quem frequenta aquela praia, sabe que, ali, o mar não é para brincadeiras.

Não tenhamos dúvidas que a Madeira tem cada vez mais praias de excelente qualidade e com segurança. Pena é que os executivos da CMF não acompanhem esta tendência e não se empenhem em dar qualidade de vida aos funchalenses.

Filipa Gomes