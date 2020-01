Todos os clubes desportivos das diversas modalidades devem ser respeitados... Acontece que, na edição do passado domingo, dia 15 de Dezembro, do corrente ano, o Diário de Notícias - Madeira, matutino independente, do qual sou assinante há muitos anos, na primeira página (a de maior visibilidade), publica uma fotografia do jogo Maritimo - Boavista, preenchendo na vertical um terço do espaço dessa página.

Muitos leitores, não gostam de futebol e criticam os custos, as prioridades, etc. Respeito essa opinião. Agora, os assinantes ou os leitores do Diário de Notícias não são todos maritimistas. Existem adeptos do Nacional, União e tantos outros clubes...Muitos têm história, maior ou menor, não aceito que se minimize nenhum.

Concluindo:

Na dita fotografia, pode não ser exagerada a dimensão...mais a equipa, que trata toda a informação e divulgação do Diário de Notícias lá saberá o que é mais correcto, na comunicação da área do desporto.

Por fim, salvo melhor opinião, julgo que a “clubite” procurou enaltecer o feito da equipa que empatou o jogo com um auto - golo do adversário (tudo legal) e quase que escondeu na parte final da legenda respeitante à fotografia, o resultado, importante, do Nacional que venceu o jogo disputado fora de casa, ao Farense, com mérito e ascendeu ao 1° lugar da II - Liga nesse momento.

Continuo a ser assinante e leitor do Diário de Notícias. Vivemos em democracia e só desejo que os grandes em qualquer área, respeitem os “pequenos”, os adversários das outras cores desportivas ou políticas, etc.

Com os melhores cumprimentos.

P.S. - Não deixo de registar e louvar o desenvolvimento e correção das crónicas e entrevistas. Só me refiro às “capas”.