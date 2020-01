Mais um dia histórico para o Clube Futebol União da Madeira.

18 Janeiro 2020 pelas 12h foi inaugurado o Museu do C. F. U. Madeira, com vários representantes políticos e locais, Sua excelência o Sr. Secretário Regional de Educação, Ciências e Tecnologia, Dr. Jorge Carvalho e Sr. presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Dr. Filipe Sousa, entre dezenas de entidades, algumas que fizeram parte do passado deste memorável Clube.

Uma inauguração marcada por emoções, liderada pelo Dr. Sérgio Nóbrega, presidente do Conselho Executivo, Sr. presidente da SAD, Dr. Jaime Gouveia e a destacada e merecida presidente do Clube, Dr.ª Tânia Silva, mais conhecida carinhosamente entre os Sócios, adeptos e simpatizantes, como «TÂNIA DO UNIÃO»

Discursos avassaladores, que arrasaram aqueles que deixaram este Clube apaixonante da RAM, chegar onde chegou, nomeadamente nas palavras do presidente da SAD e Dr. Filipe Sousa. Outra coisa não se esperava, tinham de ouvir o recado e bem alto. O início da inauguração foi marcada simbolicamente pelo regresso dos seus capitães, mas na segunda parte do jogo, para pisarem o Museu onde está bem demonstrado o passado, assim como toda a história do clube centenário.

Já dizia o provérbio; «ver para crer». Um trabalho feito em tempo record, com a orientação do presidente do Conselho Executivo, que em pouco menos de uma semana recuperou centenas e centenas de troféus, de todos os tamanhos e feitios, fotos de ex presidentes, fundadores, jogadores, formação, milhares de galhardetes de todas as cores, parte desse material a preencher as partes laterais do Museu, para além de centenas que não couberam no local da exposição. Estava tudo encaixotado, supostamente por ordens de responsáveis que por ali passaram no passado recente, e tiveram-se nas tintas pelas memórias de quem tanto trabalhou e elevou o Clube a contribuir para o desporto na Região, para lá dos cem anos.

Qual a intenção de tão macabro comportamento? Queriam fazer o funeral a uma história de sacrifícios feito pelos atletas, Dirigentes, adeptos, sobretudo ao Clube Futebol União da Madeira?

Não valerá a pena revelar mais aqui neste espaço, porque foram muito bem reproduzidas pelo Sr. presidente da União SAD, Dr. Jaime Gouveia. No momento dos discursos inaugurativo vi pessoas a chorarem de emoção, aclamando o regresso do União ao lugar que merece estar, à semelhança de outros Tempos. Impressionante.

Ninguém consegue ficar indiferente ao que viu no passado dia 18 janeiro, pois eu também não, porque nunca tinha visto nada igual, para além de um dos meus filhos ter sido atleta deste grande Clube, mas que emergiu à velocidade de um submarino, pela excelente iniciativa de todos os envolvidos, mas claramente pelas mãos do Sr. presidente do Conselho Executivo, Dr. Sérgio Costa, que merece uma forte ovação e apoio de toda a Comunidade Unionista, porque como foi referido e bem, é uma causa Social e não individual!

Valeriano Rosário