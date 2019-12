China não convidou Portugal

Estive em Macau quatro anos e meio e conheço alguma coisa da China onde só de uma vez passei 2 meses e meio. Gosto imenso do povo chinês e tive sempre as melhores relações com os chineses e fui sempre muito bem tratado por eles e penso que os tratei sempre bem.

Estou muito preocupado pelo facto do Governo Chinês não ter convidado o Governo Português e só digo que estou muito preocupado porque conhecendo bem a correção de atitudes que caracteriza o Governo Chinês não quero dizer mais nada.

Também fiquei preocupado com o que disse Santos Silva acerca de Hong Kong, palavras pouco ponderadas e que nem sequer deviam ter sido proferidas.

Por outro lado fiquei muito contente com a grande entrevista com que a SIC acabou de nos brindar e pelas sábias palavras do Rocha Vieira. Esta situação merecia que o nosso Governo mostrasse ao Governo Chinês que nada tem a ver com Hong Kong e de ter mais respeito pelas razões históricas que nunca podem confundir dois territórios tão diferentes desde sempre nem de fazer leituras do que dizem pessoas desconhecedoras das situações que só abrem a boca para dizer asneiras.