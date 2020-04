Já estou farto desta prepotência que nos governa e nos obriga a confinamentos exagerados. Quem manda no Governo: Miguel Albuquerque ou Pedro Ramos? Com quem reúne o Governo antes de tomar decisões: com especialistas ou os lobbistas? Quem aconselha este Governo: a sombra ou o sol? Acordem dessa letargia en quanto é tempo que isto não vai lá com sofá.

Luís M. Fernandes