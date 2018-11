A notícia e o vídeo publicados pelo Diário há dias sobre o caso da mulher agredida são uma gota de água nesta sociedade ainda machista. As mesmas vozes que se indignaram com este caso e fizeram juízos de valor racistas talvez porque os envolvidos eram estrangeiros pertencem a algumas das mesmas pessoas que assobiam para o lado quando há figuras públicas envolvidas em casos de violência, pois é disso que se trata, contra mulheres, seja assédio ou coisas bem piores. Está na altura de dizer “chega!” e começar a proteger as vítimas, em vez de as castigar publicamente com difamações.