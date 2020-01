Chapelada no PSD

É preciso ter lata para denunciar fraudes eleitorais no PSD Madeira. O seu criador protesta por eventual chapelada nas eleições internas de Janeiro no PSD Nacional. Sinal de pessimismo sobre o resultado que aí vem. Jardim não sabe perder e habituou-se à manipulação da vida interna do partido regional. Tinha capataz privilegiado para todas as tramóias imaginárias. Era tudo fácil e não suscitava reclamação já que não havia candidato opositor. Ainda confunde presidente com candidato a presidente. Diz-se mandatário do presidente do PSD e não do candidato a presidente Rui Rio. Foi sempre assim. O presidente e o candidato foram sempre a mesma pessoa. Só que a nível nacional não é. E Rio é um perdedor pelo que se estranha este novo apoio de Jardim a candidato, logo à partida, derrotado. Apoiou Manuel António e perdeu. Apoiou Albuquerque e lá se foi a maioria absoluta. Agora perderá com Rui Rio. Mau final!