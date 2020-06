O Centro de Saúde do Seixal está há mais de 2 meses sem funcionar. As consultas médicas presenciais foram canceladas e as de enfermagem foram encaminhadas para o Centro de Saúde do Porto Moniz.

O Serviço de Urgência do Concelho foi fechado e os utentes encaminhados para a Ribeira Brava.

Quando a população questiona “porquê?” é-nos dito que é por contingência do coronavírus.

Pasme-se!!!

Neste Concelho não houve até hoje (01 de junho de 2020) um único caso de covid-19 e encaminham o utente para um Concelho com casos positivos dessa doença.

Vá lá entender isto!

O Centro de Saúde do Seixal, que por volta dos anos 50, foi adaptado de uma escola que lá funcionava. Hoje está com paredes com bolores, tetos com infiltrações, janelas com madeiras apodrecidas e pintura a descolar e soalho com caruncho...

Os vários secretários de Saúde ao longo destes quarenta e tal anos nunca fizeram nada para resolver esta questão.

O Governo Regional construiu uma nova escola no Seixal quando as estatísticas mostravam uma diminuição de nascimentos e um aumento de anos de esperança de vida.

Agora essa escola está fechada por não ter número suficiente de alunos e o centro de Saúde também está fechado, não servindo a população idosa.

Valha-nos Deus!

Sugiro ao Sr. Secretário Pedro Ramos que faça como Salazar: Transforme a escola que está fechada num Centro de Saúde com as condições que o povo do Seixal merece.

Maria José Mendes