Centro de Saúde do Porto da Cruz sem médico de família

Sou utente do Centro de Saúde do Porto da Cruz e infelizmente como mais de metade dos habitantes desta freguesia não tenho médico de família e se quiser marcar uma consulta, tenho de esperar um ano!

É uma vergonha o que acontece nesta freguesia, pois só tem um médico de família que não dá resposta a grande parte das pessoas que ali residem.

Está escrito na nossa Constituição que a saúde é um direito dos cidadãos e não um negócio e com isto chegamos à conclusão que as pessoas do norte da Ilha da Madeira, estão entregues a si próprias só quem tem dinheiro é que se salva nesta selvajaria.

O Porto da Cruz é uma freguesia com enorme potencial turístico e cultural mas no entanto verificamos que as pessoas que governam os destinos desta freguesia, estão apenas interessadas em encher a barriga e o povo que se dane!

A freguesia continua com estradas fechadas ao trânsito pesado e autocarros de turismo, tem dois cemitérios e nenhum funciona, sendo preciso pedir terra emprestada aos vizinhos de Água de Pena e por este andar mandam encerrar o Porto da Cruz!

Infelizmente e com muita mágoa digo, somos vítimas de uma guerra política entre o PS e o PSD e quem sofre, são as pessoas porque a corda rebenta sempre para o lado mais fraco.

Fernando Góis