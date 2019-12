Venho por este meio pedir ajuda para a situação dos elevadores do centro de saúde do Caniço.

O prédio do centro de saúde do Caniço (Jardim do Sol) tem:

Lar de idosos no 4.º andar, Centro dia no 3.º andar, Fisioterapia no 2.º andar e o centro de Saúde no 1.º andar

Tem 2 elevadores e 1 desactivado há mais de um ano. O que está em funcionamento hoje dia 3 de Dezembro estava avariado e quando está em actividade não pode levar mais de 4 pessoas senão fica pelo caminho,não tem condições de trabalhar com a carga máxima.

Peço a ajuda do Diário para que os utentes do Jardim do Sol tenham condições de se locomover no prédio e não precisarem subir pelas escadas muitos com dificuldade de locomoção.

José Barreto