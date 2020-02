Cegos e murchos

Enquanto madeirense, gozo o facto da minha região ser associada, mais pelos que nos visitam do que pelos que cá habitam, à primavera eterna, à ilha das flores, etc. Mas “gozo”, também, daqueles que ainda o fazem, completamente oblívios do que já fomos e cegos em relação a onde vamos.

É deplorável o estado dos jardins, o desdém dado ao principal e ao único fator natural “certo” e não dependente do quão solarengo o destino é. Mais triste, em falta de melhor adjetivação, é a cegueira total dos responsáveis em relação a este tópico.

Há que separar as águas e entender a causa verde em dois parâmetros distintos. A nossa paisagem natural e florestas autóctones que requerem o maior dos cuidados na sua recuperação e manutenção, diminuindo o impacte ao mínimo e utilizando-as como arma contra as alterações climáticas e usando as suas características como salvaguarda na gestão hídrica. Relativamente a este primeiro ponto, fiquemo-nos por estas noções, dando ele todo um outro artigo de opinião.

No segundo parâmetro, os jardins, espaços verdes públicos, parques e ajardinamentos ornamentais, a noção da sua importância e profundidade de interesse e conhecimento é bem menor.

Existem fatores culturais, climáticos e de pura demagogia a serem adereçados aqui.

Plantam-se coisas sem perceber os requisitos de luz, de altitude, de rega, etc. Ou seja, plantam-se coisas de sol à sombra e viceversa, plantam-se coisas e não se rega, plantam-se coisas que custaram dinheiro e esquecemo-nos delas. “Tudo cresce” na bendita ilha com ótimo clima, mas que está diferente, mais seca, mais quente e com menos gente conhecedora e interessada.

As ilhas e em especial a Madeira, padece de uma impossibilidade de generalização das noções paisagísticas ocidentais e há que ter um cuidado redobrado no planeamento dos jardins. Com pluviosidade cada vez menor, interessa criar zonas de sombra, com árvores de copa larga e alta, permitindo usar o espaço inferior para outras ornamentais, por exemplo.

Como consequência da diminuição da chuva, do aumento do calor e do descuido, abundam as pragas que agradecem a rega por gota-a-gota, onde a folhagem nunca é molhada e lavada. E pior é que já nem é preciso uma inspeção próxima para nos apercebermos da gravidade da questão. Seja as serradilhas na Avenida do Mar com os novos rebentos pretos de pulgão, seja os barbusanos da Rua do Aljube, brancos de cochonilha ou ainda as infames tipuanas, culpadas pela “seiva” que suja os carros e o chão, quando na verdade se trata de um inseto, a psila, que causa este problema.

Dir-nos-ão que o tratamento não é prático ou é difícil por se tratar de zonas urbanas, de passagem e com pessoas, que os químicos fazem mal, etc. O que assistimos aqui é a desculpa da agricultura biológica para se deixar ao abandono, alegando boas práticas ambientais. Ora, não só isto é contraproducente, como é falso. A agricultura biológica usa produtos homologados, usa insetos benéficos, dor de cabeça para os puritanos da ecologia (concerteza a inação é preferível, veja-se a demora na solução para os castanheiros) e ninguém se importa na medida precisa.

Países e regiões com climas menos benévolos respeitam as suas árvores e jardins a um nível astronomicamente maior do que aqui o fazemos. Fecham-se ruas para aplicar tratamentos fitossanitários, investe-se em novas culturas floríferas e criam-se equipas vocacionadas, formadas e com capacidade de trabalho. Paga-se bem aos chefes de equipa e dispende-se dinheiro nestes temas.

A obsessão da Madeira com o turismo (o grupo AXEL nunca viria para a Madeira se não fosse bom para o turismo (que se dane a causa LGBTI)) não foi suficiente ainda para as entidades responsáveis perceberem que as dinâmicas mudaram. O turista não vê verde e acha bonito, é sensível ao pormenor, conhece a fama e desilude-se com o proveito. O turista é mais novo, mais educado e mais próximo dos locais.

Se isso não for suficiente, há a questão da saúde pública e as entidades têm a obrigação de zelar pelo interesse dos seus cidadãos, utilizando práticas e abordagens modernas e seguras. Elas existem e são amplamente utilizadas pela Europa. Uma pessoa que vive perto destas fontes de infestação e que seja amante da sua horta ou jardim, obriga-se à utilização recorrente de pesticidas, cada vez mais fortes, uma vez que a fonte de contágio é permanente.

A preguiça morreu à sede à beira do lago, mas aqui, as plantas não se cuidam sozinhas.

Joao Freitas