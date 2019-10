CDS... CDS... CDS...

Ando a tentar por todos os meios encontrar o discurso de vitória, de Rui Barreto! Sorrisões “pepsodente” puxados naquela gente, com o polegar a fazer pra cima “fixe” e a gritar CDS... CDS! Só me vem à memória a plasticidade daqueles sorrisos, CDS... CDS! Resumindo, creio mesmo que o Ego e a vontade de poder do CDS é tal que não se importará de hipotecar o seu futuro por estes 4 anos no poleiro. Vejam bem, na célebre noite em que o PSD-M perdeu a maioria da confiança da população Madeirense, o CDS passa de 7 deputados para 3, mas celebra com uma pujança de vitoriosos da noite, a sua prioridade não era mudar, era ir rapar o tacho do PSD. Malta a partir de agora já sabem com quem contar.... Se sabem contar, já sabem com aqueles não!

Pedro Trindade