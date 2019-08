Meia mentira é afirmar que os catalães privados da sua liberdade transgrediram a lei, pois até ver não há sentença da justiça espanhola no julgamento contra os políticos presos. Meia mentira é esquecer que os seus atos já foram julgados pelas justiças da Alemanha e da Bélgica e que em ambos os casos não se provaram indícios dos crimes de sedição e rebelião, mesmo em países como na Alemanha onde estes constam da Constituição. Meia mentira é esquecer que a ONU confirmou que as prisões preventivas dos políticos presos são injustificadas e que deviam ser imediatamente libertados.

No que diz respeito à suposta democracia pela Lei, esta historicamente já serviu como alicerce para muitos regimes autoritários fazerem desaparecer em prisões e valas comuns cidadãos pelas suas ideias. As leis devem ser impulsionadas pelo que é o avançar das visões dos seus cidadãos e não bloquear a sua expressão democrática. Uma constituição com 40 anos e pactada em pleno período de transição pós-ditatorial, que nunca foi revista, decerto já não cumpre os requisitos como “garantia de justiça e paz social”.

Muitos portugueses decerto concordam com o referendo realizado pela Escócia em que os escoceses, e não todos os cidadãos do Reino Unido, votaram sobre a sua vontade de permanecer na Grã-Bretanha. Muitos portugueses concordam com o facto de serem necessárias na Constituição Portuguesa 60.000 assinaturas para realizar um referendo, e como tal concordariam igualmente que 2.286.217 de catalães que votaram na consulta popular de 2017 seriam mais do que suficientes para permitir um referendo pactado como na Escócia.

A história tem tendência a repetir-se e, como tal, a forma de reprimir as manifestações e aspirações de mudança de um povo, mesmo que o faça de forma pacífica, é afirmar que estas são feitas de forma organizada tumultuosa e violenta, como acontece neste momento em Hong Kong e aconteceu na Catalunha, e com isso judicializar o que devia ser politizado.

Meia mentira é pensar que se fossem os portugueses que estivessem no lugar dos catalães (que como sabemos quase aconteceu) não quiséssemos também nós ter oportunidade de expressar a nossa vontade com votos democráticos.