Castanheiros – quem os viu e quem os vê

Sendo um amante da natureza e do ambiente visito com frequência o interior da Madeira. Faço percursos por trilhos, levadas e estadas e regozijo-me em ver a riqueza natural da ilha.O maciço central da Madeira, detém uma riqueza paisagística e um coberto vegetal que constituem de fato um património único e um legado que todos os madeirenses devem usufruir e preservar. Há 5 anos atras verifiquei com grande preocupação o estado dos soutos, nomeadamente na freguesia do Curral das Freiras, onde me surpreendi ao constatar o estado deplorável dos castanheiros, com aspeto cadavérico, múltiplos ramos quase secos e com galhas. Tal era o avançado estado de degradação temi que dentro de pouco tempo os castanheiros poderiam desaparecer das encostas da freguesia que perderia assim o seu “ex-libris” e, sinceramente não pensei que ainda fosse possível a sua recuperação. No último fim de semana, visitei novamente o Curral, e com grande satisfação denoto uma recuperação massiva dos soutos. Contrariamente ao esperado, vejo agora os castanheiros com aspeto sadio e pujante, é caso para dizer, castanheiros do Curral da Freiras, quem os viu ...e quem os vê!Do mesmo modo que, quando vejo situações criticáveis não hesito em fazê-lo, também julgo ser de justiça enaltecer o trabalho de todos os que contribuíram para a manutenção desta joia paisagística da nossa Terra. Bem hajam, os madeirenses e turistas agradecem!