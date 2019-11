Carta de repúdio

Caros Eurodeputados que votaram contra a Resolução sobre a Busca e o Salvamento de Vidas Humanas no Mediterrâneo, uma Europa que deixa os vizinhos implorando auxílio a morrer à sua porta não pode ter orgulho no que se tornou.

Sabendo da orientação de voto por vós exercida no Parlamento Europeu, a 24 de outubro, vimos expressar o nosso profundo repúdio. Pois ela desrespeita frontalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nomeadamente o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal (artigo 3º), o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu (13º), e o de procurar asilo noutros países (14º), entre outros.

Temos vergonha e asco dos votos que exerceram por cruelmente negarem os princípios mais básicos de dignidade e proteção da vida humana. O vosso voto não representa os portugueses mas uma mentalidade oportunista, assente no calculismo político-partidário, que mostra a face de uma Europa desumana e assassina. Uma mentalidade que a extrema-direita tem promovido e que, agora, a dita “direita moderada” pretende cavalgar, com discursos racistas, discriminatórios e simplistas.

Dizem-se democratas e cristãos, mas o vosso voto nem foi democrático nem cristão.

Um ato democrático teria obrigatoriamente que garantir o cumprimento dos Direitos Humanos, o combate ao racismo e à discriminação. Mas o vosso voto é uma sentença capital que transforma o Mar Mediterrâneo numa gigante vala comum.

E muito menos é um ato cristão, pois é desumano, baseado no ódio e na indiferença face à miséria. São estes os valores que o vosso Europeísmo Cristão defende?

No vosso voto não cabe o Cristo de Isaías. O Cristo que é refúgio para os pobres, para os necessitados e aflitos. No vosso voto também não cabem as palavras do Papa Francisco quando nos diz que “Encontramos Jesus no pobre, no rejeitado, no refugiado. Não deixemos que o medo nos impeça de acolher o próximo necessitado!” Porventura não vos lembrais de que malditos são os que defraudam os direitos dos estrangeiros e dos órfãos e das viúvas?

Se um dia a Europa voltar a cair nas mãos do fascismo, serão vocês e os vossos colegas da “direita moderada” europeia os principais responsáveis pois, com escolhas políticas como a que tomaram na votação desta Resolução, abrem de forma escancarada uma porta que devíamos, a bem da democracia, manter bem fechada.

Despedimo-nos com votos de condolências pela vossa consciência. E que os gritos de angústia e terror que nos chegam do Mediterrâneo vos persigam até ao fim dos vossos dias.

Com sentido repúdio