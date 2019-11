Carta ao meu Pai

Nos tempos que correm é tão rápido viver e sentir. Sempre que a Terra dá mais uma volta ao Sol vejo-me perdida em memórias longínquas, de tempos em que o relógio parava só para entrar de rompante no vosso quarto, a cantar-te os parabéns, cheia de papelotes no cabelo e sonhos no coração. Sonhos que me ensinaste a ter.

Tentava imitar as icónicas taças de fruta que me fazias, com bonecos e tanta cor. Cor com que sempre me encheste a vida. Tomávamos um pequeno-almoço recheado enquanto lias o diário e eu te apressava para irmos brincar. Depois lá íamos, brincar às Barbies e discutir pelo melhor vestido e os sapatos mais altos, que saudades tenho dessas “discussões”.

Se a sorte estivesse connosco e os teus anos acertassem no fim-de-semana lá íamos serra a fora, pelo verdejante das árvores que escondem o Bis-Bis que tu tanto adoras, e que me ensinaste a adorar (juntamente com a ondinha, oh! Ondinha, do mar).

No meio daquele ar fresco ensinavas-me a trepar, e apanhavas-me sempre que caísse, ainda hoje apanhas!

Passávamos todo o dia a rir e a viver, quase em câmara lenta. Fazias vídeos da mami de cabelos pretos a caçar borboletas, e das nossas lindas avós sempre presentes. Eu irrequieta pedia-te desesperadamente a “mánica” numa tentativa de fazer filmes como tu, sempre quis ser como tu.

Passados alguns anos, por mim e por ti, o tempo de trepar árvores foi ficando para trás. No entanto árvores sempre trepei graças a ti, que nunca deixaste a criança em mim partir.

Hoje acordaste e eu não te cantei os parabéns, há um oceano entre nós. Mas como sempre vais ler o diário, e sei que vais sorrir! Amanhã é fim-de-semana, por isso quando acordares espero que vão todos passear pelo campo a contemplar a paisagem que tanto adoras, ao som de Rod Stewart. Pensa em nós, neste quadro de verde e alegria, porque nesse momento seremos sempre infinitos.

Esta é a minha prenda para ti, obrigada pelo nosso infinito!

Parabéns Pai, o melhor que poderia ter. Amo-te,

A tua Uinhas.