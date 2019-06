Carta aberta ao Sr. Maurício Ventura

Estimado Sr. Maurício, foi com surpresa e espanto, pela falta de informação da sua parte, que li a sua carta. Presumo que seja legislador ou especialista em sinistros, visto já ter decidido que a estrada da Ponta da Oliveira já deveria estar aberta à circulação. Você decidiu, está decidido! Não importam as seguradoras afetas ao acidente, não importam os meios legais e jurídicos que ainda hoje investigam e acompanham o caso, não importam as burocracias legais afetas ao acidente, se você já decidiu que a estrada tinha que estar aberta, então é porque é verdade, pois já vimos que você é o arauto da “verdade”.

Da mesma forma como é “verdade” que o Presidente da Junta organiza torneios de padel, desporto que nem sequer gosta e nem pratica, mas se você assim o disse, é porque é verdade.

Da mesma forma que é verdade que a única coisa que o mesmo faz é tirar selfies com os cantoneiros, as pessoas são atendidas por um holograma a tempo inteiro na Junta de Freguesia certamente, os apoios às famílias carenciadas são feitos pelo Espírito Santo, todo o trabalho administrativo e nos bastidores de todas as intervenções no Caniço, todos os processos burocráticos, assembleias de Freguesia e de Conselho, toda a coordenação de equipadas administrativas, executivo, revindicações em prol do Caniço, devem ser feitas por osmose, pois se o Sr. Maurício assim o disse, é porque é verdade.

Numa coisa realmente acertou (falhou em tudo o resto mas estatisticamente teria de acabar por acertar em algum fato): quem faz a Junta são as pessoas e não tenha a menor dúvida de que as pessoas certas foram realmente eleitas e estão a fazer o seu trabalho.