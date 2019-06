Carta aberta ao presidente da Junta de Freguesia do Caniço

Sua excelência foi eleito pelo povo do Caniço para, acima de tudo, defender os nossos interesses. Defendo que, após a eleição para um cargo político, o eleito deixa de defender o seu partido e passa a defender o povo que o elegeu, principalmente o Presidente de Junta, que é o órgão que mais de perto convive com a população. Desde o passado dia 17 de Abril, dia do fatídico acidente com o autocarro, que a estrada da Ponta da Oliveira funciona num único sentido, prejudicando as centenas de pessoas que ai têm de passar várias vezes ao dia. Você, como representante do povo, tem de defender os nossos interesses, e uma vez que na estrada, não resultou qualquer tipo de destruição, já é tempo de ambos os sentidos serem reabertos. A junta já não deve estar de luto, uma vez que houve Festa da Cebola menos de um mês depois do acidente, falta de dinheiro para arranjar o muro também não deve ser, uma vez que o dinheiro estoirado na referida festa dava para fazer uns vinte muros daqueles. Não se realizava Festa da Cebola este ano em memória das vítimas, e com esse dinheiro o muro era feito. Simples e eficaz. Sabe, eu votei em si, vi em si um jovem cheio de qualidades e de vontade de trabalhar e servir a população, e graças à sua inteligência, essa imagem tem passado, até agora. Analisando bem, você limita-se a tirar selfies com os cantoneiros da Junta, organiza torneios de Padell e faz a Festa da Cebola. Em que é que é diferente dos outros? Os outros não gastavam tanto dinheiro em festas. Faz parte das suas competências pressionar a Câmara Municipal para reabrir os dois sentidos da estrada, o povo quer, o povo não precisa de dar a volta à freguesia para vir para o Funchal. Faça o que lhe compete, defenda os interesses de quem o elegeu. As juntas de Freguesia cometem este pecado, se a Câmara Municipal é da mesma cor, é tudo óptimo, se é de cor diferente, são tudo horrores. Mas da minha parte senhor Presidente, não me vou esquecer da despesa que tenho tido a mais em combustível nas próximas autárquicas. Se anda a dormir, acorde, e já agora, o Edifício pode ser novo, mas quem faz uma Junta de Freguesia são as pessoas.