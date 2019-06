Caos nas ruas do Funchal continua

Aleguem o que quiserem mas o trânsito no Funchal está um verdadeiro caos. Viaturas paradas e estacionadas em plena via, semáforos dessincronizados, autocarros de turismo a tomarem passageiros em linhas amarelas. Enfim, circular na cidade é uma grande dor de cabeça. O policiamento não se vê, não se sente. As ruas estão entregues a todas as transgressões punidas pelo Código da Estrada. O civismo não abunda e maior parte dos condutores nem sabem circular corretamente nas rotundas. Não há ninguém que meta na ordem esta deriva rodoviária? Será pedir muito? Já não bastava as ruas em obras...Ou o novo presidente da Câmara vai também só olhar para as motas?