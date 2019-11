Caos na estrada da Ribeira Seca

Há precisamente um ano que a estrada da Ribeira Seca tem vindo a ser intervencionada com obras de remodelação e ampliação dos sistemas de abastecimentos e de drenagem com o lançamento de condutas e de tubagens indispensáveis à melhoria e à redução de perdas de água nesta localidade. Um investimento do Governo Regional, cuja empreitada está a cargo do consórcio (Técnovia Madeira/Construtora do Tâmega Madeira), estando o ónus da fiscalização a cargo da ARM. S.A.

Na primeira fase de execução dos trabalhos, lançada deste o Moinho da Serra ao sítio do Nóia, as intervenções projetadas correram com naturais constrangimentos para os residentes e para muitos automobilistas que diariamente se servem desta estrada. No entanto, na segunda fase, o mesmo já não se pode afirmar devido ao caos ali acantonado, materializado pelos avanços e recuos dos trabalhos em curso. Esta fase, que se estende deste o sítio do Pastel até a Volta, segmentada pelos troços (B-C), (B-E) e (C-D), tem gerado na população sentimentos de revolta e de consternação pelo caótico estado atual do piso e pela falta de cumprimento dos períodos de condicionamento de transito, estipulados pela Câmara Municipal de Machico. Ora, a leitura dos períodos estipulados pela Município, prossupõem que a execução e a conclusão dos troços intervencionados não devem ultrapassar os períodos de condicionamento ao transito nem os prolongar arbitrariamente. Infelizmente e, para maior revolta de quem tem necessidade de circular por ali, a falta de cumprimento destes prazos, bem como a falta de asfaltagem nas várias valas transversais, agrava os problemas da segurança dos peões e dos veículos que por ali têm necessidade de circular. Problemas que, alias, poderiam ser evitados caso fossem respeitados os prazos legais de execução das secções intervencionadas e com a obrigatoriedade de não avançar para o lanço seguinte sem primeiro concluir por completo o anterior. E, nada disto foi acautelado pelas empresas adjudicatárias que, para além de comprometerem o cumprimento dos prazos legais, descuraram a segurança e a integridade de pessoas e viaturas.

Estas preocupações assumem maiores proporções se tivermos em conta os transportes de urgência, ambulâncias e outros afins, tornando-os mais espinhosos com chega das primeiras chuvas e das águas imprevisíveis do inverno. Com as chuvas aí à porta, os constrangimentos são ainda maiores, pelo facto dos idosos e dos alunos com necessidades de transporte público serem empurrados para o itinerário alternativo, percorrendo maiores distâncias debaixo de chuvas e de ventos repentinos. Por conseguinte, não é admissível que esta situação se arraste por mais tempo, exigindo-se rapidamente as devidas vistorias e fiscalização por parte do Instituto das Água e Resíduos da Madeira e pela Camara Municipal de Machico, de quem depende a jurisdição da estrada em questão. Do mesmo modo, exige-se, também, à Assembleia Municipal do Município o seu papel interventivo junto das entidades responsáveis pela obra, tendo em conta, a importância da segurança rodoviária para munícipes e veículos que circulam por necessidade por esta estrada municipal.