Candidatos e Quadrilhas!

Em muitos países, chamam-se deputados aos representantes do povo eleitos para o parlamento. O maior problema do eleitor, será como escolher um bom candidato a deputado e a governante, além de líder, alguém com bom senso e conhecedor da realidade da sua região, pais, freguesia ou município, que trabalha de verdade para a comunidade e famílias. Em primeiro lugar se é recandidato, é ter em linha de conta o seu trabalho e desempenho no parlamento na legislatura que passou; muitos de forma deseducada, maliciosa, apenas centraram-se no ataque pessoal e no confronto, nada produziram, em nada contribuíram para o bem-comum.Nos últimos anos, assistimos a uma política, manchada pela corrupção, pelo nepotismo: nos últimos trinta anos, os grupos económicos, cá e lá, usaram e abusaram dos orçamentos regionais e nacionais, como se fossem um menu, num qualquer restaurante, onde se serviram a gosto do freguês, as pessoas e o povo esse apenas trabalhou e pagou todas as favas, as dos banqueiros e a dos erros decorrentes de uma governação ignóbil, inconsequente, pela mão de uma corja eleita de ignorantes. O pior é que a corja foi eleita, por nós todos cidadãos eleitores. Aqui nós conhecemos e muito bem os DDTs. Assistimos a uma intervenção do FMI em Portugal em 1977, 1983 e 2011, na RAM pagamos caro, uma dupla intervenção, a que ocorreu em 2011, estamos a pagar caro, uma divida oculta de mais de seis mil milhões de euros, e contribuímos também, com as medidas impostas pelo FMI em Portugal, a autonomia foi deliberadamente atacada, o isolamento pela insularidade fortemente desprezado e desconsiderado. Nem se apreende errado três vezes. E o povo sempre pagando e votando numa “corja de eleitos, propostos por dinastia familiar e partidária, note-se e estejamos atentos aos candidatos “da família” ao estilo da política mafiosa, a dos padrinhos: não interessa a competência, o saber fazer, interessa é garantir o tacho.Eis o resultado do trabalho “da corja eleita”, por nós para governar, os sacrifícios foram maiores e avassaladores para a classe media e trabalhadora, os promotores da crise, a mafia que corrompe, banqueiros e administradores vendidos de empresas públicas aos interesses de privados, e os políticos corruptos, assim, como os que através de legislação protegeram as suas fontes de rendimento derivada de subvenções e reformas chorudas, esses escaparam impunemente á crise e aos cortes, pois nada cortaram, de substancial, pelo efeito acumulativo de fortunas durante anos de assalto aos orçamentos de estado e regionais. Acham que alguém esta preocupado com a insularidade, com o diferencial fiscal, com o isolamento, com o ferry, com a mobilidade, estão sim preocupados, com quem vai deitar a mão nos 12 milhões e aos 70 milhões para resolver, dizem eles, as listas de espera na saúde, quando na saúde o modelo actual, já era, já não dá, não presta, logo não serve. Ora estejamos atentos á eleição de deputados, estejamos atentos, a “quem eles são, e ao que se propõem”, estejamos atentos se “sabem fazer” e “como o irão concretizar” aquilo que nos propõem nos seus elaboradíssimos programas de governo, alguns são embustes monumentais, e em Setembro, estaremos não elegendo deputados, mas escolhendo outra quadrilha e outras quadrigas.

J. Edgar M. da Silva