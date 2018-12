Com pompa e circunstancia, foi anunciado mais um pacote de (massa) para o “dito” desenvolvimento da Calheta, anunciado pelo Vice presidente do PPD. O que faltou dizer é que a parte de leão vai direitinho para a obra da (CASA DA LUZ), para um investimento dela própria e que nada tem a ver com a população Calhetense.Uma obra que terá um impacto negativo ainda não explicado convenientemente. Feito que será o armazenamento de toda a agua possível para a produção de eletricidade, como ficarão os lençóis freáticos a jusante do mesmo?Depois de darem fim ao lugar aprazível que juntava famílias inteiras em lazer, situado na ribeira do Alecrim, depois disso, digam-me. Como vão ficar as ribeiras, as nascentes, os riachos, as levadas , Secas? O que eu esperava que o Sr vice presidente viesse dizer, era que desta vez, sim!! Ia arrancar as obras do centro de saúde/hospital da Calheta, de que esperamos há 15 anos. O que eu queria ouvir do Sr vice, era que a estrada regional 222 ia ser pavimentada, que o saneamento ia ser melhorado, que ia ser criado um serviço de transportes dentro do concelho., que afinal estavam enganados quando desperdiçaram dinheiro num campo de golfe que existiu na cabeça megalómana de algum grupo que acha que meter uma bola a 10 centímetros de um buraco é desporto.Sr Vice, você falou para os mesmos, você para aqueles quem nem precisam de pensar para lhe dar palmas..Mas o tempo está a mudar.. O tempo irá mudar!!