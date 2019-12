Cabras, circos e touradas

Li o artigo do sr. Henrique Costa Neves . Devo dizer que concordo consigo quando diz que não foi com surpresa, que tomou conhecimento da posição do Conselho da Europa em relação às cabras da Deserta Grande, embora, também deva dizer, que por diferentes razões. Sobre esta questão fala na necessidade de” uma redução drástica” destes animais. E como?

Pum! Pum,Pum! É matar e aviar. Nada mais fácil!

As cabras lá estão, porque o homem as colocou lá, e, se as colocou em lugar impróprio para a sua existência,tem a Obrigação Moral de as retirar de lá sem as matar. Os animais não têm culpa dos erros humanos!!!

2º Acerca do circo, dá-nos uma sábia lição sobre os que desconhecem” a arte equestre...e querem” privar as crianças ...e adultos” destes espectáculos.

Ri-me, ao imaginar, um cavalo na sua vida livre e selvagem a executar “esses andamentos naturais” a que os homens o sujeitam, quando lhes retiram a sua vida livre, os marcam com ferro em brasa e os sujeitam à sua humana vontade...Já no bailado, só baila quem gosta ou tem dom...

3º Esta sábia lição, tão importante à minha humilde ignorância, fez-me recordar um artigo escrito por vª excia, precisamente em Dezembro de 2018, que tinha por título “Desmistificar as corridas de touros” no qual explicava, que as bandarilhas espetadas nos touros eram enterradas numa zona de pouca irrigação e portanto indolor. Eu só me questiono, se são pouco irrigadas, porque sangra tanto o animal ?

E mais uma questão: As orelhas são a zona do nosso corpo com menos irrigação. Se alguém lhe arrancar uma orelha à dentada (suponhamos) certamente nem dará por isso, presumo eu...

Meu caro sr., os animais não existem no Mundo para servir os homens, assim como as mulheres não nasceram para servir os homens ou os negros para serem escravos dos brancos, como durante muito tempo se pensou...

Essa forma de pensar, que tem por base o antropocentrismo, criada na ideia de que tudo o que existe na Terra está para servir o homem, já mostrou aonde nos leva...Um artigo bem interessante, publicado a 11/12/2019 no D.N. da autoria de Fernando Rodrigues, aborda com interesse esta temática. Aconselho a sua leitura.