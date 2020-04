C.F. União não desiste

Apesar de todos os constrangimentos que atual situação nos tem colocado em todo o mundo e na nossa Região, devido à pandemia do “novo coronavírus-covid-19”, o União mantem-se firme nos seus projetos, através do seu presidente Sérgio Nóbrega e demais Órgãos sociais do clube.

Ninguém pode fazer tábua rasa da desgraça causada por este vírus letal que afeta tudo e todos, mas não podemos deixar de acreditar e unir forças para enfrentar a situação e pensar no futuro. Na altura em que o clube se preparava para implementar um projeto ambicioso e credível, com novas modalidades e constituição do novo plantel, eis que houve aqui um até já forçado!

Na verdade, são nestes momentos que o destino nos põe à prova. Sérgio Nóbrega entrou com dinâmica, pegou em tudo aquilo que seria de bom para o clube e é só uma questão de tempo. A última Assembleia ditou isso mesmo. “União a uma só voz” e liberdade total para os Sócios deliberarem o destino do clube.

Não faz sentido perder-se mais tempo com esta época, mas preparar minuciosamente a próxima, ou seja, ir aos regionais e depois gradualmente ir ocupando o espaço onde o clube deve estar, de acordo com a estratégia de todos os unionistas. As decisões mais difíceis são as mais assertivas, ainda para mais, com a determinação do presidente do clube.

Para além da coragem de todos aqueles que pretendem ver um futuro mais próspero no União, será uma excelente oportunidade para os jogadores locais se afirmarem futuramente. Para quem não sabe, esta Direção entendeu não ser o moço de recados de um determinado acionista, que julgou ser o União o seu quintal!

O clube tem argumentos para seguir em frente, foi revitalizado, mas como foi dito, houve aqui um interregno. O União nunca condicionou ninguém, considera-se um clube aberto e democrático e se mais não fez, igualmente, não pode descorar o mau momento que atravessou num passado recente, sendo que todos têm a noção do problema.

Na certeza porém, é de enaltecer a determinação do seu presidente Sérgio Nóbrega e equipa, não esquecendo igualmente todo um esforço coletivo, que vinha sendo feito, com a entrada de novos dirigentes com elevada experiência na área do desporto, sobretudo futebol.

Um dia desses e ao jeito de quem bem conhece Sérgio Nóbrega, não seria demais haver aqui um sobrenome, que mais o identificaria como, “Sargentão”.

Apela-se a todos os unionistas que tenham alguma paciência, pois o compromisso que o clube tem com os seus associados será cumprido e deseja que todos os Madeirenses e o Mundo em geral, ultrapasse este momento tão difícil que veio condicionar as nossas vidas, mas o que mais desejamos é que sejam protegidos os mais vulneráveis desta tragédia humanitária!

Força União! Vai ficar tudo bem.