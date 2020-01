C.F.União da Madeira voltou!

Fantástico! Poderíamos utilizar aqui vários termos; «ressurreição, a esperança última coisa a morrer, persistência, não se atira a toalha ao tapete», sei lá, mais adjetivos assentavam que nem uma luva neste clube centenário, com adeptos fabulosos, alguns dirigentes históricos, atletas, que viram o seu esforço ao longo de décadas a desaparecer, mas que não aconteceu e feridos no seu orgulho, quando se acredita!

O União da Madeira está revitalizado, não por aqueles que o abandonaram, mas sim por uma nova geração de pessoas com capacidade, crer, esperança e determinação, que tiraram a camisola de raiva, enaltecendo-a, dando início a uma nova fase do Clube e de esperança!

Dia 12 de janeiro de 2020, ficará na memória de todos os Unionistas, sobretudo para os antigos Capitães deste Clube que foram homenageados pelo contributo que deram ao seu clube no passado. Não é fácil mencioná-los todos aqui. Clássicos!

Excelente iniciativa fazer voltá-los a pisar a relva, mas de outra forma, entre histórias do passado, que hoje nada tem a ver com os tempos desses Heróis. O espírito de sacrifício, amor ao clube, ou seja, «à camisola»!

Alguém olhou para baixo e fez justiça! No dia da homenagem, o União da Madeira triunfou com uma excelente vitória por 4 a zero, frente à equipa do Cerveira. Sem deslumbramentos, o caminho é este: «ignorar as coisas más do passado, sacrifício, honrar o clube e enaltecer o trabalho que está sendo feito por todos, com destaque obviamente, para a nova SAD, Direção, Presidente da Assembleia Geral, equipa Técnica e as maiores felicitações do regresso dos Sócios ao seu clube». “BRILHANTE”

O União não é um sobrevivente, mas sim uma Instituição de utilidade pública que engrandeceu a RAM através do seu passado desportivo nas mais diversas modalidades e que infelizmente, saíram do calendário por força das circunstâncias, mas que gradualmente voltarão ao seu caminho.

Apela-se veementemente o apoio a este grande clube, que já demonstrou que aqui não há rivais, mas sim adversários do desporto e a falta que todos fazem para o crescimento de um clube humilde, trabalhador, sobretudo para o futuro das camadas jovens e da Responsabilidade Social que cada clube ou Instituição tem de contribuir para a estabilidade educacional e integração, sendo o desporto o grande veículo para o futuro dos nossos jovens.

Saudações desportivas para o grande União da Madeira e todos os clubes da RAM!