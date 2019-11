Boys and girls

A sociedade madeirenses é muito resignada. Este Governo Rergional, no qual eu votei, tem sido desilusão atrás de desilusão, diariamente. O Albuquerque perdeu a chama dos dias da campanha e quando aparece é para dizer nada. Veja-se a trapalhada das declarações em São Bento, veja-se a trapalhada sobre o contrato do ferry. Diz uma coisa num dia e outra noutro. E agora voltou para o registo que tinha antes da campanha começar. Este assalto aos lugares do poder é uma afronta aos contribuintes. Empresas públicas carregadas de clientel, administrações alargadas para caber mais uns rapazes e umas raparigas. Alguém diz alguma coisa? Não. A oposição, designadamente o PS, assobia para o lado porque sabe que se lá estivesse faria a mesmíssima coisa. Isto da política não muda nunca. Admiren-se depois que os fenómenos CHEGA vão subindo nas intenções de voto. Hitler também começou com muito poucos...

Leitor identificado