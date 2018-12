Bom senso nos centros urbanos

Como muitos cidadãos, todos os dias percorro as principais artérias do Funchal nos picos de tráfego para deixar/recolher os miúdos na escola e consequente deslocação para o trabalho. Partilho igualmente das mesmas responsabilidades: chegar a tempo e horas aos locais e cumprir com a necessidade psicológica de entregar os miúdos em segurança – especialmente os pequenos (sim, muitos utilizadores das vias públicas esquecem que uma criança de 10 anos é diferente de uma de 5).

Mas o tema desta carta do leitor é o bom-senso e o respeito pelo Código de Estrada e aqui vamos.

Para os pais: a faixa de rodagem, como o nome indica, é para rodar. As passadeiras, como o nome indica, é para passar. As linhas azuis do kiss&ride, como a placa indica, é para acarinhar os miúdos e seguir. As linhas amarelas, como a cor indica, é para não estacionar.

Não faz sentido estacionar o carro numa passadeira, levar o miúdo à escola e obrigar os restantes utilizadores a contornar o veículo porque a via ficou obstruída. Faz ainda menos sentido obrigar os peões a passar para a faixa de rodagem fora da passadeira pela mesma razão. Igualmente para as linhas amarelas, onde se restringe o fluxo de trânsito – por isso é que existem.

As linhas do kiss&ride são destinadas aos miúdos, não aos pais. Ou seja, são para os miúdos que já conseguem sair do carro rapidamente e seguir pelo seu próprio pé para a escola. Aqueles que têm de ser acompanhados, por favor, estacionem noutro local apropriado para isso. Igualmente para os pais que sentem necessidade de falar com os professores logo de manhã: o kiss&ride não é um sinal de Parque (P). Já agora, a sinalização de emergência (4 piscas) é para sinalizar emergências (engraçado como o nome das coisas indica o que é para fazer), não é sinal de “vou parar aqui”.

Ninguém é exemplo para ninguém nem estou a propor lições de moral, mas sou igualmente condutor e pai. Acredito que em alguns locais seja mais difícil, mas será essa mesmo uma justificação? Eu paro o carro quase a 100m da escola, vou com o miúdo pela mão, vamos falando sobre o dia de e no regresso da escola, sem obstruir trânsito, sem desrespeitar o código de estrada e – especialmente – em segurança.

Para os outros utilizadores da estrada: a via de trânsito, como indica o código de estrada, é por onde circula UMA fila de veículos. Circular entre as viaturas, além de perigoso (podem estar a passar crianças), dificulta a circulação dos outros e complica eventuais manobras. Um especial apelo aos motociclistas: por favor, não se coloquem no ponto cego dos espelhos (ou seja, ao lado da porta de trás) e especialmente pela direita. Não estou a espera que me ultrapassem numa via de trânsito pela direita, especialmente por uma mota no ponto cego do espelho. Em caso de acidente como é? Todos os dias, na saída da rotunda da Cruz Vermelha para a rua 5 de outubro (auto-pop), tem sempre ou um carro ou uma mota a passar pela direita ou em fila dupla quando a via é única.

À Câmara/empresas de parquímetros: as escolas começam em regra às 8h. Por favor, vamos alterar os parquímetros para faturar a partir das 9h. São mais alternativas de estacionamento rápido disponível.