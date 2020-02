Bom senso na saúde

Concordo com a total despolitização da saúde, não me incomoda que o Presidente do C.A., seja, nomeado por confiança e sugestão politica, mas julgo, que deve ser nomeado, por proposta á ALRAM, e com maioria de 2/3, aprovado. Todos os outros cargos, de direcção, até ao director clínico e de enfermagem, devem ser por candidatura e eleição pelos profissionais da instituição: os candidatos devem reunir condições de candidatura, entre elas, condições inerentes à sua carreira e respectiva progressão, limitando o universo de candidatos, promovendo e priorizando a competência , o mérito dentro da empresa, assim, como provas dadas pela experiência profissional, de capacidade de liderança. Estes profissionais, que se propõem ao cargo, com o devido currículo, eleitos, pelos seus pares, integram obrigatoriamente o Conselho de Administração, e lá permanecem por quatro anos de mandato, no máximo de dois consecutivos.As carreiras e respectivas progressões, devem, orientar o C.A. na nomeação de quadros intermédios de chefias e de direcções de serviço, abrindo concurso e respectivas regras de selecção.Para que impere uma paz social na saúde, não podem existir mudanças, a cada acto eleitoral, inclusive para que a empresa seja gerida como deve ser, digo, como deveria ser, de acordo com os seus planos estratégicos, garantindo a segurança dos cuidados e das populações, tal, não tem cor politica, é uma obrigação de todos.Actualmente, a saúde, e as suas empresas, publicas, carecem, não só de certificação pela qualidade, mas, que essa certificação, não seja um “faz-de-conta”, carecem que os envolvidos na gestão e na administração de serviços e de departamentos, levem, os seus cargos a serio, e não, no faz-de-conta, porque existe sempre um parolo de segunda linha, que lhes resolve o problema. Não; resolve só se candidatar, resolve sim, com muito trabalho, pago e reconhecido. Cada serviço é quase uma empresa, e devem ser geridos como tal, logo, não o são, quando o responsável, está mais ausente, que presente, na resolução de problemas: um exemplo, o das altas problemáticas, é um problema, que também é de quem assume a direcção do serviço, colaborar na sua solução, claro, com os serviços sociais respectivos.O Hospital não é propriedade de nenhum, grupo profissional, nem existe, para estar ao serviço de interesses privados, nem pode estar sujeito ao livre arbítrio, dos utentes, famílias e profissionais; as altas problemáticas, são intoleráveis, assim, como a gestão de listas de espera, ao “monte e fé em Deus”, inadmissível: os protocolos e procedimentos, em especial dos que garantem um acesso, universal, gratuito equilibrado, justo e equitativo, devem ser aplicados, o normativo, e os procedimentos protocolizados, aplicados de forma exigentes, sendo que a sua violação grosseira, deveria ser investigada e sujeita a procedimento disciplinar.Os problemas políticos da saúde, comparados com uma linha assistencial, anacrónica, e um modelo de SRS, obsoleto, não são nada, são passageiros, renovam-se a cada quatro anos, alimentam campanhas eleitorais, os que urge resolver são aqueles que condicionam o acesso, a qualidade, e a segurança dos cuidados e tratamentos, que todos temos direito. A sensação de anarquia e de livre arbítrio na saúde, está mais que visível, desde a ALRAM, passando pelo GR e finalmente sentida, pelo utilizador.Terá este novo DC, condições para trabalhar; será difícil marcar golos, se ele permanecer na baliza, e todos os seus colaboradores, no banco.Quem se lixa, o mexilhão, e os profissionais pequeninos, que mantêm e garantem a sua presença e os serviços nas 24 horas

J. Edgar Marques da Silva