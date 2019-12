A todos um bom Natal, a todos umas felizes festas, com saúde e em família. Em ESPÍRITO solidário e de fraternidade, mais uma vez em família. O melhor “presente, é estar presente”, se conduzir conduza com precaução com respeito pela sua; e a vida dos outros. O melhor presente, muitas vezes também é uma visita, a quem não, se visita, nem se fala, á muito tempo, sempre por falta de tempo, ou de uma desculpa esfarrapada, que é “ esta falta continua, e continuada de tempo”: já me aconteceu, e não tem desculpa, nem o arrependimento, agora serve de nada.Vamos ao hospital, ao hospício, á prisão, entre tanto sítios, com tanta gente abandonada, alguns, à vista de todos, sem-abrigo, nas ruas, outros com abrigo, mas abandonados nos hospitais: tantos problemas, com soluções, mas que muitos não enxergam, por estrabismo político, os tais conflitos de interesses e de muitos desinteressados.A todos desejo, um bom natal, e um ano novo 2020, cheio de soluções, que se resolvam, aqui na perola do atlântico, que nos libertem, que seja possível, entrar e sair, desta PÉROLA, sem contudo, termos de ficar presos, na ostra e ostracizada ilha, entre as mais belas do atlântico. A todos um abraço.