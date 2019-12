Sou leitora do Diário de Notícias desde o ano de 1992. Antes disso o meu pai comprava e trazia para casa todos os exemplares deste grande matutino da ilha da Madeira.

Ao longo de todos estes anos aprendi a começar o dia com o DN e a meditar com ele sobre tantos e tantos assuntos. Posso ter discordado de alguns artigos, de algumas opiniões e até de algumas fotografias, mas no geral sempre me revi e revejo no conjunto de profissionais que fazem deste DN o órgão de comunicação social mais importante da Madeira e das comunidades de madeirenses espalhadas pelo mundo inteiro. Através desta carta quero desejar a todos os jornalistas e todos os colaboradores do nosso Diário de Notícias, um Feliz Natal e um ano novo muito próspero, e que continuem a trabalhar em honra dos valores da liberdade e da democracia plural.

Um grande bem haja.