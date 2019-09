Bom jesus sem Bispo

O arraial do Bom Jesus da Ponta Delgada, (a maior manifestação de fé da ilha da Madeira) culminou com os festejos em honra do Bom Jesus no passado Domingo, tendo o seu epilogo com a cerimónia religiosa neste Templo, em honra do Santíssimo Sacramento ou do seu padroeiro, Senhor Bom Jesus da Ponta Delgada, até aqui tudo normal.

Os milhares de romeiros que se deslocaram á referida localidade, bem como os nativos desta freguesia nem queriam acreditar que sua Excelência Reverendíssima Nuno Brás, pelo 1.º ano como bispo desta Diocese, não estava presente na cerimónia religiosa , ou não foi convidado, tendo a mesma ficado a cargo do pároco local acompanhado de um outro Padre Franciscano, hierarquicamente muito abaixo de sua Reverendíssima, este não deixou os créditos por mãos alheias e desempenhou a sua função muito para além das expectativas.

Sua excelência Reverendíssima, esteve presente e muito bem a 15 dias atrás, na festa em honra de Nossa Senhora Do Monte, acompanhado de dois bispos Eméritos.

Anteriormente, Sua Excelência Reverendíssima, já teve disponibilidade para se deslocará Ribeira Seca, dando posse sacerdotal, e aqui muito bem, a um padre político. Então é mais importante que o Senhor Bom Jesus?

Acho que se foi por motivo de agenda, não é desculpável, então uma romaria que é tão só a maior e mais antiga que se realiza na madeira, anterior aos tempos da governação Espanhola em Portugal (Leão e Castela)já lá vão 441 anos, passa assim despercebida?

No próximo ano importaremos nem que seja do Gana um bispo para estar presente.

São quase 8 meses de presença de Nuno Brás nesta Diocese e a única vez que visitou este Templo foi numa visita relâmpago, da qual poucos paroquianos tiveram conhecimento antecipado, não sendo possível preparar a merecida receção.

Mas equacionemos de outra forma, esta sua não presença. Não quero acreditar em lóbis na igreja, mas não estará sua Excelência Reverendíssima mal informado da importância deste templo no seio da comunidade religiosa cristã madeirense? Será mero acaso que das sucessivas nomeações sacerdotais, ninguém se lembra de fazer mudanças nesta localidade? Será mero acaso que o arraial a poucos anos atrás, tinha outra imponência nos enfeitamentos das ruas, e que se tem vindo a perder ano após ano?

Da procissão retiro algumas imagens, para além do( Santíssimo Sacramento), vi o povo com a sua fé, vi os pagantes de promessas, e os de promessas por pagar, estes eram padres e cardeais, de negro vestidos, havidos de serem vistos em altura de campanha eleitoral, a estes o Senhor Bom Jesus da Ponta Delgada dispensa a sua presença, que venham em peregrinação a esta terra , mas em outras ocasiões e serão bem recebidos.