Boas práticas de educação ambiental

Numa época em que os problemas ambientais estão na ordem do dia; em que vários governos já declararam emergência climática; em que a sensibilização ecológica é considerada uma matéria educativa indispensável, a Câmara Municipal da Ribeira Brava abate cinco das seis árvores que sombreavam o passeio público lateral à igreja matriz, sem qualquer comunicação ou explicação aos munícipes.

Solicitada uma audiência ao presidente da Câmara, fomos informados de que o corte se deveu a um relatório apresentado por uma empresa de saneamento básico, contratada pelo pároco local, de acordo com o qual as raízes estariam a danificar o esgoto que serve a igreja. Ainda segundo o presidente, o engenheiro do ambiente da referida Câmara deu parecer favorável ao abate.

A nossa perplexidade deve-se, em primeiro lugar, à inexistência de um estudo técnico elaborado por entidades públicas que confirmasse o relatório apresentado; em segundo, ao facto de não ter havido qualquer tentativa por parte das autoridades camarárias de recorrer a assessoria técnica que permitisse encontrar soluções alternativas ao abate, única opção considerada desde o início.

Para além do choque de ver desfeitas árvores saudáveis que acompanharam o crescimento de gerações de ribeirabravenses, este era também um espaço fresco e frondoso que cumpria uma função social importante de encontro e de convívio, sobretudo para os idosos e para as crianças.

Interpelado sobre o projeto camarário para o local, foi-nos dito que seria feita a requalificação do piso e o melhoramento da rede das águas pluviais, medidas com que nos congratulamos. Mas, dispensando novamente a assessoria técnica para a escolha das árvores a plantar futuramente, a Câmara Municipal decide optar pela plantação de cerejeiras de flor, árvores pequenas, de folha caduca, quase sem copa e próprias de países frios.

Outras questões poderiam ser objeto de indagação. No entanto, o grupo signatário entende por bem concluir a sua reflexão, apelando à consciência crítica e a um mais vigoroso exercício de cidadania, para que situações semelhantes a esta não tenham lugar na nossa sociedade.