Esta coligação na RAM, tem os dias contados.Para a democracia é como uma doença do foro psiquiátrico, é a democracia funcionando perante um governo com tendência para a instabilidade e para o delírio.A bipolarização, conduz ao aparecimento de crises com variações acentuadas dos cenários políticos, com crises repetidas de depressão e euforia entre parceiros de coligação, a democracia, enfrentará fases de mania por sucessos efémeros, ou fortemente deprimida por insucessos, aos quais serão atribuídos os “bodes expiatórios” correspondentes, ou um ou outro, irá arcar com as consequências, mas a corda rebenta sempre pelo elo mais fraco, num cenário onde ambos saem derrotados. Precisamente porque os parceiros de coligação, que constituem o seu consciente colectivo, individualmente, alternam estados de humor, que conduzem ou conduzirão a crises de relacionamento, podendo mesmo evoluir para situações de total estado catatónico, uma rigidez politica, que paralisa, toda a actividade: a bipolarização política pode ser fortemente negativa; o risco iminente de chantagem está sempre presente, e é factor desestabilização, uma coligação enfraquece sempre, nunca se fortalece, porque ela é avessa á fusão. A coligação mudança, estava infectada, assim, não existia bipolarização, mas sim, partiu-se de premissas erradas, uma coligação, não sobrevive a um “líder nomeado” com poder autocrático, e absoluto, a coligação só sobrevive a uma liderança, colegial, fortemente disciplinada e regulada, por uma carta de princípios dogmáticos, encontrados na fase da, sua génese, que democratiza o seu funcionamento e a sua liderança. A coligação confiança, estava também, fortemente infectada, e surgiu, com a coligação mudança, em fase terminal, e que acabaram por se finar.A bipolarização, que originou esta nova coligação entre o PSD-M e o CDS, sofre da mesma patologia, existe um parceiro, todo-poderoso, que cedeu, com demasiada facilidade, e um parceiro, fraco, que puerilmente, se julga, capaz de manter esta pressão, pela facilidade encontrada, e que não passa de um presente envenenado.Além de não haver tratamento, as crises, acabam, sempre por enfraquecer a coligação, prevalece uma relação autista, enquanto ela se aguenta, completamente desgovernada, e em queda livre, rebenta de repente, porque o seu “altímetro” está avariado e durante a crise, ela estoira porque nem se apercebe, nem da crise, nem da doença, e esborracha-se toda no chão, e só assim toma consciência que andou a fazer porcaria, e a lixar a vida do povo, que por arrastamento, também, se lixa, contaminado por episódios, que o hipnotizam, e o impedem, de avaliar que a situação é seria e é de risco de colapso iminente de todo o consciente colectivo da RAM, mas não tem importância, marcamos novas eleições e pagamos como sempre a factura.É sempre um “Déjà vu”.

J. Edgar Marques Da Silva