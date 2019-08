Estou indignada enquanto munícipe com os espertalhões que fazem negócio com o dinheiro dos meus impostos. Vender bilhetes que foram distribuídos gratuitamente no mercado negro ou branco é crime pelo que mim não servem promessas de investigações. Os contribuintes honestos esperam por justiça pesada e por policiamento reforçado no Parque de Santa Catarina. Quem pratica ilegalidades é bem provável que por lá apareça. Espero que no dia 20 não haja nenhum problema e que o James Arthur possa encantar e merecer os euros que vai ganhar.