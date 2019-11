Parabéns ao Sr. presidente da CMF, por mudar de sítio as barraquinhas, que nem são uma tradição de Natal pois passam por lá meio ano.

O PSD há muito que se julga dono e senhor desta Ilha, finalmente apareceu alguém a pôr fim a este tipo de anormalidade.

Queiram ou não nunca foi o lugar ideal para colocar essas barraquinhas, até porque temos a tão célebre Praça do Povo com um custo de mais de 60 milhões, verba roubada as vítimas do 20 de Fevereiro, local esse ideal para as tais barraquinhas, tem espaço tem condições, para todos circularem à vontade o que não acontecia em frente ao Turismo.

Aos revoltados tenham juízo vocês só fazem concorrência desleal ao comércio instalado que paga um monte de impostos.

Mais este tipo de barracas nunca foi uma tradição de Natal, pois repito passam meio ano por lá...serve sim para manter o Povinho entretido para não ver ou pensar na anormalidade que tem sido este roubo laranjinha há muito.

José Teixeira