Bancos e cia

No topo da hierarquia do sector

bancário há pouquíssima gente séria e de bem. Os bancos já levaram à ruína muitas famílias, como no caso dos roubados do ex-BES, e ainda andam à solta ex-banqueiros. Com uma vida de

luxo, à custa de nos terem sugado o sangue, comportaram-se como perfeitos vampiros! No caso de Ricardo Salgado, o dono disto tudo, é o mais nefasto exemplo.

Foi obrigado a pagar uns milhões ao Estado (a todos nós, do outro lado da barricada), já pagou? Leio na imprensa, que essa

verba foi diminuída(!), com a ajuda de F. Proença de Carvalho, seu advogado. A justiça para os poderosos é fraca e frouxa. A banca gasta fortunas, em publicidade, com Ronaldos e companhia e não na vida dos seus depositantes, a quem cobram comissões por tudo ‘e’ por nada!

O que faz o governador do Banco de Portugal?

Que se saiba, encolhe-se! Uma lástima.

Vítor Colaço Santos