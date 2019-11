Aventuras e Ventura

Na politica partidária, naquilo que ela tem de pior, é o gostinho que ela tem, pelo despotismo e pelas atitudes, ditatoriais, a tal disciplina partidária.Disciplina partidária, não cola lá muito bem, com democracia, sim respeito, dignidade e dedicação ás causas publicas e sociais; brio, honra, e acima de tudo honestidade pura e dura; assim como verdade, frontalidade, transparecia, clareza de ideías, ideais e atitudes, enfim, capacidade de liderança.Assistimos nos últimos tempos, à emissão de partidos novos, como se fossem, acções de uma qualquer empresa, avida por aumentar o seu capital; as filosofias politicas que defendem, enquadram-se num híbrido de ressonância, da direita e da esquerda moderada, servem os propósitos de todos.É do conhecimento geral, que defendo a social, democracia, como filosofia de governo, estou-me nas tintas, por medidas classificadas, de direita ou de esquerda, se são necessárias, apliquem-se, se defendem o interesse e a causa publica e social, executem-se, a tal do ferry, peca por tardia, pela neblina de jogadas podres que a envolvem.Mas a tal disciplina partidária associada ao marketing, ditou o fim, de militantes, dentro de uma estrutura partidária, que se atrevem, a dizer, e a defender esta linha de intervenção, estão presentes sempre onde são necessários, desde que as causas, sejam do interesse das pessoas e de uma colectividade, estejamos atentos ao tal vereador do município de Santa Cruz ao qual o PSD-M retirou a confiança, politica, sem contudo, antes, verificar, que ganharia o partido, junto das pessoas e do seu eleitorado, naquele município, pior, nem se preocuparam, em analisar o potencial, desse militante, e se o mesmo não daria, um candidato, a presidente do município: foi logo aplicado aquilo que os lideres partidários mais gostam, “decisão com pitada ditatorial” e rua, e logo fizeram de um colaborador um acérrimo inimigo, politico, imagine-se por ter defendido aquilo que a maioria das pessoas, eventualmente quereriam para o seu concelho.Imaginem, se o André, o tal Ventura, que agora é uma aventura, chega quanto baste, e chega mesmo, ao ponto do Costa supressor, socialista, perder a paciência, e deixar vir ao de cima, aquilo que gosta; Costa de fazer como PM, ser “supressor rosa”; imaginem se o PSD nacional, se tivesse olho, e soubesse prever, que no comportamento daquele militante, estava um excelente deputado, um que iria tirar a paciência ao Costa, se o partido, estivesse atento ao potencial do seu militante, o “CHEGA” nem teria sido gerado e parido: e a responsabilidade é e foi das lideranças, que puerilmente viram no Ventura, um populista, nato, e uma ameaça á sua liderança interna. Foram ingénuos e ignorantes, e ai toma, carrega com o “CHEGA”.Meus caros, um partido, com uma liderança forte, tem de saber reconhecer o potencial de cada militante, saber onde esse potencial deve ser aproveitado e usado até á exaustão, um partido, não tem de afastar, expulsar, e ter um funcionamento ao estilo de uma policia politica, como de resto ainda tem cá o PSD-M, o potencial de cada militante sempre aproveitado, é que nem todos nasceram para serem subordinantes, e mesmo os subordinados, não nasceram, todos para os aturar. Portanto o actual cenário da politica, nacional e regional, devemos, em boa parte, ás lideranças rascas da bipolarização e de toda a porcaria, que são capazes de aceitar, em coligações, apenas para permanecerem colados ao PODER.Bem vindo ao cenário todos os Ventura, pois tornam isto, numa aventura, e melhor confirmam, que independente, na politica é o melhor, nem disciplina, nem partido, apenas compromisso.

José Edgar Marques da Silva