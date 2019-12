Avaliação e desempenho docente

Para quem não lida diariamente com estas matérias do Sistema Educativo talvez faça confusão quando se fala de injustiças remuneratórias e avaliativas, numa carreira dedicada ao cuidado dos outros. Afinal, os professores até ganham muito bem, têm muitas férias e dias de folga, e nem trabalham das oito às cinco!!! Bem, basta recuar alguns anos para percebermos que as diferenças nos recibos de vencimento são, no mínimo, caricatas: no mês de agosto de 2007 recebi mais do que recebo em dezembro de 2019 - um exemplo, apenas! Claro está que o dinheiro não é o nosso motor de arranque, blá, blá, blá... Deixemo-nos de hipocrisias! O país não anda para a frente, precisamente, porque não se vai à raíz dos problemas, não se averigua, não se investiga, não se analisa cuidadosamente aquilo que realmente interessa! Fazem-se leis e leis, e a papelada vai se acumulando nas secretárias do “faz-de-conta”, abana-se as cabeças afirmativamente e entranham-se as ordens, as diretrizes de quem sabe e percebe da matéria...seguimos o rebanho, não queremos ser ovelhas tresmalhadas!...

Quem, de verdade, já parou para pensar naquilo que verdadeiramente vale, para além da cota ou do número classificativo e incongruente com uma profissão que lida, constantemente, com uma dimensão enorme de subjetividade e complexidade? Quem, na verdade, num momento autoavaliativo, ainda não percebeu que “o amor à camisola”, o brio profissional ou a dedicação extrema poderão ser sinónimos de perda de tempo, frustrações, injustiças, ausência de reconhecimento, negligência familiar, desconsideração do plano pessoal, etc, etc, Pois, certamente, serão muitos os professores que continuam a questionar: O que me falta fazer, quando a entrega foi total?