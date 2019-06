Autocarros de Turismo, a irresponsabilidade

Espero muito bem estar enganado, mas pelo andar das coisas, adivinha-se outro acidente grave com autocarros ou carrinhas de turismo, mais dia menos dia. A velocidade com que os profissionais, que profissionalismo têm zero, andam com os autocarros e carrinhas nas vias rápidas e não só, é de arrepiar. É vê-los, com autocarros cheios de turistas, a ultrapassar veículos ligeiros a 100, 120 à hora, muitas vezes em hora de ponta. Ultrapassagens mal calculadas, pondo em perigo a vida, não só de quem transportam, como de quem segue viajem nas mesmas estradas. As empresas têm de chamar a atenção dos seus condutores, mas principalmente a PSP tem de efectuar uma fiscalização apertada a estes senhores, sob pena de, daqui a uns tempos, sermos novamente notícia no mundo inteiro pelos piores motivos, sem falar na imagem que isto dá do nosso turismo a quem nos visita.