Autocarro da SAM

No passado dia 18 Janeiro entrei no autocarro as 9h da companhia da SAM com uma bebé de apenas 1 ano ao colo, paguei o bilhete, só tive tempo de dar dois passos e o senhor motorista começou logo a andar, nem esperou que eu me sentasse. Oh senhor motorista,eu até me sentava no primeiro banco, mas os primeiros bancos estavam todos ocupados e como é do seu conhecimento ou talvez não pelo o que eu vi, nem aguardou para eu estar em segurança com a minha bebé só demonstra a falta de responsabilidade. O que é uma situação muito grave porque se a minha filha ou eu caísse ou partisse uma perna ou braço como seria? Assim reclamo da fraca qualidade do serviço prestado por esta companhia e a falta de segurança.

Rubina Reis