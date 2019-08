Austeridade em nova versão...

Jamais foi virada a página da austeridade. Nesta legislatura, em versão sem tino ‘e’ suave... através das cativações, que nos impedem de aceder ao que é nosso, já que o Fisco arrecada por dia à carteira dos portugueses mais de 208 milhões de ​euros! É inadmissível que largos sectores estratégicos da sociedade vivam de mão estendida para o ministério das Finanças, que antes quer pagar adiantado aos usurários do FMI, que nos emprestaram dinheiro com juros perfeitamente agiotas! Desde a penúria do SNS, passando pelo INEM deficitário, (trata-se de emergência médica!, sr. Centeno), até aos militares que estiveram em missão de paz no estrangeiro, que ainda não receberam o que lhes assiste por direito próprio. Aos deslumbrados, que deitaram foguetes na posse de Mário Centeno, como presidente do Eurogrupo - agora, apanhem as canas queimadas...