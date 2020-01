Até um dia, Zé Salvador!

Escrevo estas linhas uma hora depois de um familiar dar-me a triste notícia: o José Salvador partiu. Incrédulo ao ouvir tal mensagem, recordo agora os momentos de Amizade que partilhei com ele e que se foram aprofundando em quase 16 anos. Antes disso, lia com profunda admiração os seus artigos sobre música e espectáculos nas páginas deste Matutino. Foi a música e o futebol (o nosso Benfica!) que nos aproximou e de um Jornalista que só conhecia pelos seus escritos, passei depois a fazer parte do seu círculo de amizades. Ao longo do tempo, assistimos um pouco pela Ilha, a muitos concertos de músicos e grupos de Rock, Jazz, Música Tradicional madeirense, de tudo um pouco, e o futebol, é claro, especialmente os jogos da Selecção Nacional de Futebol nos Campeonatos Europeus (desde 2004, o nosso Europeu) e Mundiais (desde 2006). Momentos mágicos e que recordarei para sempre!

O Salvador como era conhecido, conhecia muita gente da música e eles conheciam-no, pois ele fora jornalista do extinto Musicalíssimo (ainda no outro lado do mar) que nos anos 80 do século passado divulgava a “explosão” do rock português. Por isso, o José Salvador que decidiu vir viver para a Madeira há cerca de 36 anos, tratava muitos músicos e agentes de bandas nacionais por tu, tal era o conhecimento e amizade de longa data.

A ele devo-lhe em primeiro lugar, ter-me desafiado a escrever sobre Agricultura nas páginas da então revista do Diário de Notícias da Madeira, tendo-me iniciado nessas lides com o ‘Agricultando’ a 9 de Setembro de 2007 (na altura, a revista era coordenada pelo Jornalista João Filipe Pestana e o Director era o Jornalista Luís Calisto) para nunca mais parar. Obrigado por teres acreditado em mim desde o primeiro instante!

Neste momento, faltam-me encontrar as palavras exactas para descrevê-lo, pois tudo é muito recente, mas assim de repente, registo a sua simpatia e alegria contagiantes, o seu vasto conhecimento da música Rock portuguesa e de além-mar (Inglaterra, Estados Unidos da América e França, da qual era um grande admirador de Brel), Jazz (acompanhou as primeiras 14 edições do Funchal Jazz de grata memória), Fado (sempre atento aos novos valores nacionais do Fado), Música Tradicional, entre outros, e a sua generosidade.

Resta-me endereçar à família os meus sentimentos.

A ti, Amigo Salvador, até um dia!