Até nem foi mau

Correspondente à 1ª. Jornada da Liga NOS, da época de 2019/20, o SC Marítimo, recebeu ao fim da tarde de hoje, no seu Estádio, o sempre, e um dos sérios candidatos à conquista da I Liga, tendo o resultado final registado 1-1, o que acabou, “quiça”, por ser um ponto ganho pelos comandados do recente técnico do clube madeirense, Nuno Manta Santos, enquanto o sempre candidato a campeão, acabou por deixar mais dois pontos na sua deslocação à pérola do Atlântico.

Até ao golo do CSMarítimo, que aconteceu ao minuto 8, da primeira parte, apontado por Getterson, que o Sporting se tinha instalado no meio campo defendido pelos “leões” da Almirante Reis, que dominaram até aquele momento do jogo, em que o atacante brasileiro, abriu, o marcador no Estádio do SC Marítimo. Mas a primeira parte pertenceu sempre ao Sporting CP, saldando o seu domínio de jogo, com mais remates, mais cantos e maior percentagem de posse de bola. Até, que ao minuto 29, o uruguaio Coates, servido por Bruno Fernandes, num desvio de cabeça, chegou ao empate premiando, o maior domínio da equipa do holandês Marcel Keizer.

A segunda parte caracterizou-se com um Sporting que continuou a ser mais dominador, diante um Marítimo, refugiado no seu meio campo, acabando, por ser um resultado mais positivo para o SC Marítimo, do que propriamente para os “leões” de Alvalade, num jogo arbitrado pelo juízo da AF de Lisboa Tiago Martins

Com a jornada hoje, marcou a presença do CS Marítimo, na I Liga NOS, ou 1.ª Divisão, por 40 épocas, sendo o saldo de jogos efectuados por estas duas equipas, não estando contabilizados os jogos do Campeonato de Portugal, Taça de Portugal, Taça da Liga, com números positivos para o Sporting CP, que em Alvalade, regista em 39 jogos, 28 vitórias, seis empates e cinco derrotas, com saldos em golos de 82-27, nos encontros na Madeira, em 40 jogos, 9 vitórias, sete empates e vinte e quatro derrotas, cujo saldos em golos de 36-66.

Mário da Silva Jesus